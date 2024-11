O clássico entre o Benfica e o FC Porto foi interrompido por duas vezes, na primeira parte, devido aos artefactos pirotécnicos que os adeptos encarnados atiraram para o terreno de jogo.

A primeira aconteceu logo a abrir o jogo, aos 3 minutos, atrás da baliza de Trubin, perto da zona onde estavam os Diabos Vermelhos.

A segunda foi já no final da primeira parte, aos 41 minutos, pouco antes do golo do FC Porto, desta vez junto à zona onde estavam os No Name Boys, com o arremesso de mais tochas que, além de retirarem visibilidade, acabaram por atingir um dos elementos de segurança.

Dois momentos que obrigaram o árbitro João Pinheiro a interromper o clássico, com muito fumo a retirar visibilidade junto a uma das balizas.