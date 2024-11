Pepe ficou «triste» com a derrota do FC Porto no clássico com o Benfica, no domingo à noite, no Estádio da Luz. À margem das Quinas de Ouro, evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, que está a decorrer, esta noite no Centro Cultural de Belém, o antigo central fala numa «derrota dura».

«Fiquei triste, é um clube que gosto. É a oportunidade deles agora. Foi uma derrota muito dura. Para quem passou por essa casa, sei o que a derrota significa. É triste para os adeptos, mas há que dar confiança aos jogadores», destaco o antigo central aos jornalistas que acompanham a gala da FPF.

Um resultado pesado que nunca aconteceu enquanto Pepe representou o FC Porto. «Nunca perdi para o Benfica por esse resultado, mas custa muito perder o clássico, ainda mais quando os olhos estavam todos nesse jogo. O jogador tem de se concentrar no trabalho, manter o foco, falar pouco e trabalhar muito», destacou ainda.

Quanto à nova vida, fora do futebol, Pepe está radiante. «Com toda a sinceridade, está a ser muito bom desfrutar deste tempo, depois de tantos anos a lutar e a trabalhar. Foram 24 anos sempre a partir pedra, agora ser dono do meu tempo está a ser bastante interessante para mim», destacou ainda em declarações ao Canal 11.