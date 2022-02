Uma das cenas lamentáveis vistas no FC Porto-Sporting foi a agressão de um colete azul a Matheus Reis, jogador do Sporting.

O vídeo é claro (e o que está no final desta página ainda mais) e nas imagens do jogo percebe-se também que aqueles elementos são afetos à publicidade estática do jogo. Nas imagens em que surge a operadora que patrocina o FC Porto eles são visíveis e a inscrição 'Publicidade' desfaz todas as dúvidas: há outros elementos que vestem um azul mais claro.

Ora, o regulamento de competições da Liga enquadra estas pessoas e a sua presença entre o relvado e a bancada.No artigo 60.º, ponto 10 lê-se (imagem abaixo) que «durante o tempo regulamentar e intervalo de jogo, só poderão entrar e permanecer na área entre as linhas exteriores do retângulo de jogo e as vedações dos estádios, excluindo a Zona Técnica (...) os funcionários de apoio às ações promocionais dos patrocinadores da Liga Portugal e dos clubes, os elementos da equipa de animação do clube visitado e os funcionários de apoio à publicidade estática, no máximo de oito ou seis consoante os jogos tenham transmissão televisiva ou não».

Como se pode ver no vídeo associado ao artigo, não foram apenas elementos de azul que estiveram envolvidos na confusão. Há pelo menos um elemento de colete laranja, que é coordenador de segurança como está inscrito, e até um banco é atirado para o relvado.