É preciso recuar a 28 de agosto de 2016 para ver a última vitória do Sporting nos jogos grandes a contar para o campeonato. Em Alvalade, com Jorge Jesus ao leme, os leões venceram o FC Porto por 2-1. Slimani e Gelson deram a volta ao golo de Felipe.

Só um nome resta dessa equipa, o uruguaio Sebastián Coates. Muito mudou no plantel em três anos e meio e ninguém sabe o que é vencer um clássico ou um dérbi pelo Sporting na Liga desde então.

A partir de novembro desse ano, construiu-se a pior sequência sem vitórias em jogos frente aos azuis e brancos e ao Benfica na prova. A derrota de sexta-feira no dérbi agravou a série, que é agora de 13 inéditos duelos consecutivos sem somar os três pontos. Nestes, seis deram empate, sete derrota. Nos últimos quatro, o Sporting não conseguiu mesmo pontuar ante águias e dragões. A última vez que somou foi no nulo na receção ao FC Porto, há cerca de um ano.

História nunca vista para os lados de Alvalade, mas na qual as últimas décadas ilustram a perda de domínio e supremacia nos confrontos diretos com os principais adversários na luta pelo topo. Desde a criação da Liga, na década de 30 do século passado, até 1975, nunca o Sporting teve uma série superior a seis jogos grandes sem vencer no principal campeonato, algo que aconteceu entre as épocas 1954/1955 e 1963/1964. Os dados foram confirmados pelo Maisfutebol em cada uma das épocas oficiais da Liga.

O pior vem no passado mais recente, a partir de meados da década de 70. Além do recorde em vigor, que pode findar ou ser agravado de forma nunca antes vista ainda em 2019/2020, o Sporting registou as sete piores sequências desde então. Houve ainda, de 1979/1980 a 1981/1982, uma igual série de seis jogos que igualou o registado nas décadas de 50 e 60.

AS PIORES SÉRIES DO SPORTING SEM VENCER JOGOS GRANDES NA LIGA:

13 jogos seguidos: em vigor desde 2016/2017.

11 jogos seguidos (duas vezes): de 1976/1977 a 1979/1980; de 1989/1990 a 1991/1992.

8 jogos seguidos (uma vez): de 2011/2012 a 2013/2014

7 jogos seguidos (três vezes): de 1982/1983 a 1984/1985; de 1992/1993 a 1993/1994; de 2009/2010 a 2011/2012.