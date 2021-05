A figura: Everton

Tantas vezes discreto em tantas partidas, para, do nada, fazer uma jogada e ter o Benfica nos pés. Num jogo amarrado, Everton descomplicou um nó, com um drible, uma tabela e um pontapé certeiro. Não foi muito, não, mas quantas vezes se diz que estes jogos podem ser decididos numa jogada de um futebolista de qualidade? O clássico ficou empatado, mas o lance de Everton deu razão àquela máxima durante muito tempo, porque foi um sorriso de futebol naquilo que se tinha jogado até aí.



Destaques do FC Porto

O momento: minuto 90

O clássico era, finalmente, clássico, com nervos à flor da pele, bancos em sobressalto e, em campo, jogadas de perigo. A uma do FC Porto respondeu o Benfica com um remate de Taarabt. Marchesin desviou para a trave, e, muito provavelmente, desviou o Benfica da entrada direta na Liga dos Campeões.

Outros destaques

Darwin Nuñez

Jogou 20 minutos, mas foram 20 minutos intensos, sobretudo a reta final. Ninguém no Benfica colocou em sobressalto a defesa portista como ele. É certo, nessa altura, o jogo era muito diferente do que fora durante 80 minutos. Mas isso, diz mais do que foi o clássico do que propriamente a exibição de Darwin. Um suplente entra para mexer e o uruguaio, claramente, conseguiu-o.

Adel Taarabt

Conforme se terminou Darwi Nuñez, conforme se fala de Taarabt. Quando o clássico abriu, o marroquino sobressaiu. Teve nos pés o 2-1, com um pontapé forte, de fora da área e tentou emprestar imaginação na fase final. Não chegou.

Lucas Veríssimo

O central brasileiro sobressaiu no segundo tempo em relação aos colegas de setor. Na primeira parte, esteve seguro, mas foi na segunda que as ações do ex-Santos ganharam relevo, com alguns cortes e interceções fundamentais.

Seferovic

Jogou bem nos apoios frontais e mais nada. Partiu para a jornada como o melhor marcador do campeonato, mas nem por uma vez sobressaiu na Luz.