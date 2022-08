O FC Porto venceu o Sporting por 3-0 no clássico da 3.ª jornada no Estádio do Dragão.

Evanilson inaugurou o marcador para os campeões nacionais aos 42 minutos e Mateus Uribe fez o 2-0 na conversão de um penálti. Desse penálti resultou a expulsão de Pedro Porro, que negou o golo aos azuis e brancos ao pôr a mão na bola em cima da linha de golo.

Em superioridade numérica, o FC Porto ainda chegou ao 3-0, novamente da marca dos 11 metros: Galeno foi derrubado por Adán, encarregou-se de bater o penálti e não desperdiçou.

Com este resultado, o FC Porto eleva para três as vitórias em três jogos no campeonato. Está na liderança com 9 pontos, mais 5 do que o Sporting.