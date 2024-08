O Sporting recebe neste sábado o FC Porto, num jogo que coloca frente a frente os vencedores dos últimos troféus em Portugal. Se os leões são os atuais campeões nacionais, os dragões venceram a Taça de Portugal e a Supertaça, batendo para isso, em ambas as ocasiões, o rival lisboeta.

Ruben Amorim recusou reclamar qualquer dose de favoritismo, dizendo que o clássico com os azuis e brancos é um jogo de tripla. «Nunca ouviram da minha boca dizer que éramos favoritos. Sempre foi um jogo de 50/50. O que disse é que olhavam para o Sporting este ano de forma diferente de antes. Se calhar, antes davam o favoritismo ao FC Porto e ao Benfica quando jogavam com o Sporting. O que acho é que equilibrámos essas contas. Nunca disse que éramos favoritos e amanhã [sábado] não somos favoritos. Queremos é ganhar», projetou.

Desde 21 de maio de 2023, quando empatou com o Benfica (2-2), que o Sporting vence sempre em Alvalade para a Liga. E isso, assumiu Amorim, pode ajudar a desequilibrar os pratos da balança. «Estamos em nossa casa e esse é um fator extra que se junta um bocadinho aos 50/50», apontou.

Sobre o FC Porto, o técnico dos leões considerou que a equipa de Vítor Bruno não é a mesma desde o início do mês em Aveiro. «O FC Porto mudou muito desde a Supertaça. Joga de uma forma completamente diferente. Só o facto de o Galeno estar a defesa esquerdo e não sabermos cria-nos muitas dificuldades na nossa abordagem defensiva do jogo. Porque ofensivamente vamos jogar da nossa maneira. (…) Alguns posicionamentos do Namaso a baixar ainda estão lá, mas jogando o Pepê e o Galeno no mesmo corredor a equipa joga de uma forma completamente diferente. (...) Foi difícil preparar a parte defensiva. Temos de ir muito pelos nossos princípios, não tentar adivinhar o que o FC Porto vai fazer. Tentar bloquear o jogo deles de acordo com os nossos princípios», insistiu. «Defender melhor nos momentos chave, ser melhor nos lançamentos, nas bolas paradas e acho que temos ali espaço também para melhorar com bola», acrescentou.

Há dias, na gala da Liga, Frederico Varandas terminou uma declaração dizendo, depois de referir que o Sporting a Supertaça por culpa própria, que um «leão ferido é mais perigoso». Estará a equipa de Ruben Amorim sedenta de vingar os desaires recentes com os azuis e brancos? «Acho que isso [n.d.r.: derrotas] entra no jogo, mas não pode entrar demasiado. Tem de ser uma coisa positiva. Este é um campeonato longo, um confronto direto, queremos ganhar e queremos manter a nossa posição. É esquecer o que passou. Da mesma maneira que o facto de termos sido campeões no ano passado não conta para nada. (...) É um jogo de campeonato contra um adversário que nos ganhou dois títulos há pouco tempo. Não digo vingança, mas queremos ganhar e mudar o rumo desses acontecimentos», notou o técnico.

Para o jogo deste sábado (20h30 no Estádio José Alvalade), o Sporting já poderá contar com Hjulmand, que volta à convocatória após lesão. St. Juste continua a ser baixa por lesão e não tem data de regresso.