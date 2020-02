O Benfica pretende que os jogos da luta pelo título passem a ser dirigidos por árbitros estrangeiros.

Esse desejo é lançado em nota publicada no site oficial, um dia depois da derrota com o FC Porto, no Dragão (3-2). As «águias» pretendem que tanto os seus jogos, como os do rival azul e branco, tenham árbitros estrangeiros.

«Face ao histórico das constantes insinuações, ameaças, coações, pressões e suspeitas sobre as equipas de arbitragem, como pudemos constatar ainda esta semana, por parte de diversos responsáveis do FC Porto e em nome da preservação da verdade desportiva, apelamos à Liga Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que tomem as medidas adequadas e diligenciem no sentido de nomearem árbitros estrangeiros internacionais para todos os jogos do SLB e FCP até ao final desta época», refere a nota publicada no site oficial.

O Benfica defende que «a verdade desportiva foi claramente desvirtuada», e fala em arbitragem e VAR «ao serviço da "competitividade do futebol português"».

As «águias» enumeram alguns lances, e queixam-se inclusivamente de duas agressões a Taarabt, com «perda de dentes» para o internacional marroquino.

A nota refere ainda que será pedida a despenalização de Julian Weigl, relativamente ao cartão amarelo exibido por Artur Soares Dias.