No clássico deste sábado, no Dragão, os benfiquistas depararam-se com uma dificuldade no momento de personalizar o balneário, como têm por hábito fazer.

A notícia foi avançada pelo Record e confirmada ao Maisfutebol por fonte do Benfica, a qual referiu que as paredes tinham um óleo que atrapalhava a colocação dos cartazes e mensagens.

Apesar disso, e apesar das dificuldades, o Benfica acabou por conseguir personalizar o espaço.

Veja o exemplo do que fez o Benfica no balneário de Alvalade, no dérbi com o Sporting: