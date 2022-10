O FC Porto anunciou que o clássico com o Benfica no Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada.

Os bilhetes estão, por isso, todos vendidos a três dias do jogo de abertura da 10.ª jornada da Liga.

O FC Porto-Benfica joga-se na sexta-feira a partir das 20h15 e os dois rivais ocupam os dois primeiros lugares do campeonato, com vantagem para as águias, que somam 25 pontos, mais três do que os dragões.