Calafrios, tremores, suores… E aquela febre de domingo à noite. Tudo isto são sintomas de um FC Porto-Benfica: o Clássico do povo, o grande duelo entre os dois maiores embaixadores do futebol nacional.

Toda uma expectativa que acabou num redondo 0-0, que só não foi mais penalizador para os dois rivais porque momentos antes Sporting e Sp. Braga empataram em Alvalade, deixando as distâncias na frente inalteradas.

Foi o Clássico que marcou o regresso de Mourinho a um lugar onde foi feliz. E onde há um mês era aplaudido. Agora, sobraram apupos.

Aliás, foi o Clássico de Mourinho pelo regresso e pelo processo.

Taticamente, foi um duelo amarrado, calculista e cauteloso. Um jogo de xadrez, com cada movimento pensado ao detalhe, bem ao jeito do que as equipas do técnico português têm mostrado nos últimos anos.

Tal como nos três regressos anteriores, sempre com o Chelsea, Mourinho voltou a não vencer – perder em 2004 e 2015, empatou em 2004.

Desta vez, um nulo, como não se via há oito anos entre os dois rivais (desde 1 de dezembro de 2017).

Não foi o Clássico de Farioli, porque o FC Porto não teve espaço para ser a equipa vibrante que já demonstrou ser esta época, apesar de ter dominado quase todo o jogo e ter criado as melhores ocasiões de golos. E porque fica de pé (por duas vitórias) o recorde de Villas-Boas, que em 2010/11 arrancou com 11 triunfos seguidos para uma época histórica.

Clássico a ferver nas bancadas, morno no relvado

Mourinho manteve a equipa de Londres, Farioli mudou nove em relação à receção ao Estrela Vermelha, onde rodou a equipa, mas apostou no onze habitual.

Se a primeira parte foi efervescente nas bancadas, não passou de morna no relvado.

O FC Porto saiu por cima ao intervalo, mas essa diferença não se traduzia em golos. Os dragões rematavam mais (4-1), tinham mais posse de bola (61%-39%) e até cantos (1-0).

Aliás, a equipa de Farioli foi a única a dispor de ocasiões de golo na primeira parte: por Gabri, Pepê, Moura e Borja Sainz. Mas o placard não mexia no Dragão.

Faltava um golo para abrir o jogo. E também algum critério maios largo de Miguel Nogueira, que deu um festival de apito, parecendo que essa era a única forma que tinha de agarrar o clássico com rédea curta.

O Benfica só não foi uma nulidade no nulo do Dragão porque na meia hora final Mourinho decidiu deixar de especular com o jogo e arriscar um pouco mais. E quase se deu bem, ainda que involuntariamente: a primeira e grande oportunidade dos encarnados surgiu num quase autogolo de Kiwior, que levou a bola a bater na trave.

Acordar da letargia e... bater no ferro

Acordaria com estrondo o Dragão para os minutos finais. O FC Porto como que tomou um ansiolítico e acordou da letargia. Farioli mexeu, mas só lançou Rodrigo Mora ao minuto 90.

Quando muitos se questionavam da utilidade da substituição tardia, o jovem prodígio portista quase voltou a ser herói, depois da cavalgada de Deniz Gül: Mora fez mira, tirou as medidas, disparou e acertou em cheio na barra, deixando as bancadas e o banco portista à beira de um ataque de nervos.

Mourinho amarrou o Clássico e saiu vivo do Dragão, a quatro pontos do líder.

O Porto, como disse Farioli na antevisão, hoje vai chegar a casa cansado de tanto trabalhar, mas de sorriso amarelo, por deixado escapar um triunfo que pareceu sempre mais ao seu alcance do que do rival.

Ainda assim, não há remédios nem mezinhas que lhe valham: este Clássico saiu engripado.

