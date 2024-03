O FC Porto goleou o Benfica por 5-0 no Estádio do Dragão, em partida a contar para a jornada 24 da Liga.

Os azuis e brancos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com bis de Galeno.

Na segunda parte, Wendell ampliou a vantagem dos dragões aos 55 minutos e Pepê assinou a goleada aos 75m, numa altura em que o Benfica já estava reduzido a dez por expulsão de Otamendi.

À entrada para o tempo de compensação, Danny Namaso fez o 5-0 final.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 52 pontos na Liga. Está agora a seis do Benfica e a sete do Sporting, que é o novo líder.