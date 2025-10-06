Houve horas extras no Dragão, mesmo após o apito final.

Por ordem de Farioli e Mourinho, alguns jogadores de FC Porto e Benfica voltaram ao relvado largos minutos após o fim do clássico para, já sem público nas bancadas, fazerem uma espécie de minitreino.

Stephen Eustáquio e Ángel Alarcón, que não foram utilizados, fizeram trabalho com o preparador físico dos dragões. Tal como aconteceu com os jovens Gonçalo Oliveira, Henrique Araújo e Ivan Lima, que também fizeram alguns exercícios e sprints no relvado, em alguns momentos lado a lado com os rivais.

