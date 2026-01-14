Não há clássicos sem tarjas e os Super Dragões exibiram várias na noite desta quarta-feira no Estádio do Dragão com provocações ao Benfica, com menções às eleições que ditaram a reeleição de Rui Costa, mas também relativas à contratação de José Mourinho.

A primeira visou diretamente o presidente do Benfica. «93.891 animais votaram no mesmo camelo! Guinness confirmou o zelo», leu-se na tarja exibida no setor onde fica a claque do FC Porto.

A segunda foi uma provocação ao treinador dos encarnados, o mesmo que conquistou dois troféus europeus para o FC Porto. «Mourinho chegou…nada mudou», leu-se também num segundo momento.