O FC Porto-Sporting é o prato forte do dia futebolístico desta sexta-feira em Portugal, no encontro entre primeiro e segundo classificados da I Liga e que abre a 22.ª jornada da competição. O apito inicial está marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão.

A equipa comandada por Sérgio Conceição lidera com 59 pontos, mais seis do que o Sporting, vice-líder com 53 pontos, num encontro que pode ser importantíssimo nas contas e na disputa pelo título nacional.

O dia fica ainda marcado por outros jogos a nível nacional, da II Liga à Liga 3, bem como por encontros nos campeonatos europeus, de Espanha até à Alemanha.

PORTUGAL – II LIGA (22.ª Jornada):

Casa Pia-Trofense (18h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (19.ª Jornada):

Sp. Braga B-Pevidém (15h00)

U. Leiria-Sporting B (18h30)

PORTUGAL – LIGA REVELAÇÃO (Apuramento para a Taça Revelação, 8.ª Jornada):

Vizela-Sporting (11h00)

ESPANHA – Liga (24.ª Jornada):

Sevilha-Elche (20h00)

ALEMANHA – Liga (22.ª Jornada):

Leipzig-Colónia (19h30)

FRANÇA – Liga (24.ª Jornada):

PSG-Rennes (20h00)

Nas modalidades, há um AA Espinho-Benfica em voleibol, a partir das 20h30, em jogo a contar para a nona jornada da segunda fase, na série dos primeiros.

É também um dia em que, na Fórmula 1, vai ser conhecido o novo monolugar da equipa da McLaren, que tem como pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo.