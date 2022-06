Sérgio Conceição foi absolvido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos incidentes ocorridos na garagem do Dragão após o Clássico entre o FC Porto e o Sporting.



Segundo o relatório, o técnico dos azuis e brancos foi absolvido porque «a prova produzida, se permite confirmar a presença do treinador da SAD visitada em local próximo do Presidente da SAD participante, não permite uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas».



Por sua vez, Vítor Baia, vice-presidente dos dragões, foi suspenso 25 dias e multado em 3.440 euros. De acordo com o relatório, o dirigente do FC Porto admitiu ofensiva à honra de outro agente desportivo: «Filho da p***», «c*****», «presidente de m*****» foram as ofensas proferidas por Vítor Baía na direção de Frederico Varandas.



Além de Baía, o assessor do FC Porto, Rui Cerqueira, foi suspenso 115 dias e multado em 3.825 euros depois de ter ficado provado que este bateu «com uma das suas mãos na mão direita do presidente de sociedade desportiva adversária, com que este segurava o telemóvel para filmar, o que provocou a queda instantânea do telemóvel».



O FC Porto também foi multado em 16.320 euros pela publicação na rede social Twitter de uma fotografia de um telemóvel em alusão aos incidentes ocorridos nessa noite. No entanto, o clube campeão nacional foi absolvido «pela prática do ilícito mais grave de inobservância qualificada de outros deveres».



