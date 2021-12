Otávio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Benfica por 3-1 no Estádio do Dragão:

[Prémio de homem do jogo]

«É mérito da equipa. Até brinquei ali a dizer que não podia receber um prémio com um golo perdido daqueles.»

[Sobre as baixas de Evanilson e de Luis Díaz e as entradas de Fábio Vieira e Pepê, que acabaram por marcar os dois primeiros golos do FC Porto. Qual é o segredo?]

«É o trabalho. Confiança em todos os jogadores. Os que entraram fizeram os golos.»

[Dúvidas sobre como o Benfica, com novo treinador, ia apresentar-se no Dragão para este jogo?]

«Sabíamos que ia ser um jogo totalmente diferente. Mas o que trabalhamos é o nossos jogos. Estamos sempre focados na nossa equipa. Fizemos um bom trabalho e agora é descansar e passar bem o ano.»

[FC Porto demorou a recompor-se na segunda parte após o golo do Benfica]

«Houve uma falha coletiva no 2-1, mas depois ficámos com um a mais e controlámos o jogo. Fizemos o 3-1 e podíamos ter feito mais.»

[FC Porto não perdeu nenhum jogo em 2021 e nos dois últimos jogos vence o Benfica duas vezes]

«Eram dois jogos complicados contra o nosso maior rival. Mas estamos habituados a estes jogos, são bons de jogar e estamos felizes.»