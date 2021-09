O Sporting fez chegar à Comissão de Instrutores da Liga uma solicitação para que esta elabore um auto de flagrante delito a Pepe.

Na origem do pedido está uma jogada aos 32 minutos no clássico de Alvalade, no qual o clube leonino entende que o capitão do FC Porto agrediu Sebastián Coates na grande área dos azuis e brancos.

A CI tem agora três dias para decidir se considera haver, através da visualização de imagens televisivas, matéria suficiente para abrir um auto de flagrante delito e instaurar ou não um processo sumário a Pepe.

«Considera-se verificada em flagrante a infração que é detetada através de objetos ou sinais percecionados diretamente, ainda que através da visualização de imagens televisivas, que mostrem claramente que a infração foi cometida e o agente nela participou», esclarece o ponto 2 do artigo 258.º do Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga.

A jogada que originou a queixa do Sporting: