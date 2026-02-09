Clássico
VÍDEO: fogo de artifício lançado de madrugada junto ao hotel do Sporting
Alguns jogadores acordaram com o barulho
O descanso da comitiva do Sporting no hotel em Gaia onde a equipa de Rui Borges está a estagiar até ao clássico com o FC Porto nesta segunda-feira foi interrompido.
Em dois momentos - um à uma e outro às quatro da madrugada - foi lançado fogo de artifício, num ato que se costuma repetir antes de clássicos entre FC Porto e os rivais Sporting e Benfica no Dragão.
Alguns jogadores do Sporting, noticiou a CNN Portugal, foram acordados pelo barulho.
