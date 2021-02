Depois do empate com o FC Porto, no Estádio do Dragão, a equipa do Sporting foi brindada com fogo de artifício na viagem de regresso a Lisboa.

Uma das claques do clube, a Juventude Leonina, publicou alguns vídeos que mostram dois momentos em que a passagem do autocarro foi assinalada com pirotecnia. Primeiro na zona de Coimbra, e depois em Leiria.

Já na viagem para o Norte, antes do jogo, a comitiva leonina tinha sido recebida com fogo de artifício na chegada ao Porto.

Veja o vídeo associado ao artigo.