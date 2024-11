Álvaro Carreras confidenciou que Samu ficou zangado com ele depois do último clássico da Luz em que o Benfica goleou o FC Porto por 4-1, no decorrer de uma entrevista ao jornal espanhol Marca em que o lateral enaltecia a opção do selecionador espanhol por apostar em jogadores jovens, como foi o caso recente do avançado do clube do Dragão.

Foi a propósito de uma possível chamada à seleção que o clássico foi tema na entrevista. «É sempre um sonho chegar à seleção. [O selecionador] está a levar muitos jovens e fico contente, acho positivo que dê oportunidades», referiu, antes de recordar o exemplo de Samu que foi recentemente promovido dos sub-21 para a seleção principal.

«Ainda agora foi o Samu, contra quem joguei recentemente e que estava um pouco chateado comigo. Disse-lhe: 'Samu, pensa que amanhã vais realizar um sonho, vais para a seleção principal'. A verdade é que seria um privilégio juntar-me à elite do futebol espanhol, mas também sei que tenho muito tempo para isso», destacou.

O lateral garante que tinha uma boa relação com o avançado do FC Porto, mas o clássico acabou por fazer estragos. «No início do jogo estava tudo bem porque tenho uma boa relação com ele. Também estava lá o Nico [González]… O pior foi com o avançar do jogo que, graças a Deus, caiu para o nosso lado. No final houve um pouco de fricção, mas está tudo bem», destacou ainda.