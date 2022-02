Ruben Amorim considera que o Sporting tem de ganhar esta sexta-feira no Dragão para continuar a pensar na revalidação do título e diz mesmo que causa «estão mais do que três pontos». Nas contas do treinador do Sporting entra também o confronto direto e a vantagem sobe o Benfica.

No jogo da primeira volta, no Estádio de Alvalade, o clássico acabou com um empate 1-1. «Em relação ao jogo da primeira volta, vai ser algo diferente, as equipas melhoraram em vários aspetos, os jogadores mudaram. O FC Porto perdeu alguns jogadores, mas está num melhor momento. Vamos apresentar um onze um pouco diferente. Foi muito no início do campeonato, jogamos fora de casa desta vez, não temos o nosso público. São condimentos que mudam muito o jogo. Tirámos alguns apontamentos, tirámos referências, vimos a forma como o FC Porto joga agora com o Fábio Vieira, Taremi e Pepê. Prevejo um excelente jogo, a nossa equipa está preparada», começou por enunciar.

Quanto às contas do clássico, Ruben Amorim é pragmático. «É uma oportunidade de tirar pontos, mas é muito mais dos que isso. há o confronto direto que pode fazer a diferença. É totalmente diferente ficarmos a nove ou a três pontos. São estas as contas, temos de encarar este jogo como encarámos o de Famalicão. Não podemos perder pontos. Não é preciso dar grandes voltas à cabeça, temos de encarar este jogo como uma final. Vamos defrontar um rival que ainda não perdeu e, por experiência própria, sabemos que isso dá uma aura especial às equipas. Por isso, não será um jogo de três pontos mas muito mais do que isso. Não será decisivo mas já estive no outro lado e sei que depois torna-se tudo muito difícil. Vamos defrontar uma grande equipa. Os adeptos esgotaram o estádio da nossa parte. Estamos preparados com o objetivo de vencer», destacou.

A seis pontos de distância, o empate deixa entrar na equação dos leões, mesmo a jogar no campo do adversário. «Para nós é obrigatório vencer, perder são nove pontos [de diferença para o FC Porto], empatar são seis, mas não nos podemos esquecer que temos um rival atrás, temos de ganhar, não podemos diminuir a vantagem para o Benfica e, se queremos lutar pelo campeonato, penso que temos de vencer. Não fica nada definido, mas também já estive do outro lado e sei que depois fica muito difícil. A obrigação do Sporting é sempre ganhar», insistiu.

Um jogo importante para o Sporting, mas não é o mais importante na curta carreira de Ruben Amorim. «Não é o jogo mais importante da minha carreira, esse para mim foi o primeiro, onde estava mais ansioso. Sei da importância para o clube e campeonato, não fica decidido mas é muito importante. Sei da importância mas não concordo que seja para mim o mais importante como treinador», destacou ainda.