No próximo domingo o país vai focar-se no Estádio da Luz para assistir ao clássico entre Benfica e FC Porto que pode vir a ser determinante nas contas do título. Com a ajuda do parceiro SofaScore fomos ver como estão os dois rivais recorrendo a todos os parâmetros acumulados nas primeiras 24 jornadas que nos dizem que a equipa de José Mourinho, ainda sem qualquer derrota, é claramente mais forte em termos ofensivos, mas, por outro lado, o conjunto liderado por Francesco Farioli, com a melhor defesa do campeonato, é bem mais eficaz em termos defensivos.

Olhando para a classificação, os dois emblemas estão separados por sete pontos, mas, a verdade, é que, em termos ofensivos, o Benfica bate o líder FC Porto em quase todos os capítulos. A equipa de Mourinho tem uma média de posse de bola ligeiramente superior à formação de Francescoli e, além disso, é mais precisa no momento do passe, mais eficaz a jogar no meio-campo adversário e mais eficaz nas bolas longas.

Neste capítulo, do controlo e passe, Mourinho não vai poder contar com Fredrik Aursnes, uma das pedras-basilares do meio-campo encarnado, a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, mas a verdade é que nos dois jogos que o clube da Luz fez sem o norueguês acabou por vencer: Santa Clara-Benfica, 1-2 (22.ª jornada) e Benfica-AVS, 3-0 (23.ª jornada).

Os dois rivais empatam depois na média de grandes oportunidades por jogo, exatamente com o mesmo número: 2,96 golos por jogo. Mas, esmiuçando os números, é fácil perceber que os encarnados rematam mais do que os azuis (16.7 remates por jogo contra 14.2) e têm mais pontaria, com um total de 6.13 remates enquadrados contra apenas 5.33 dos azuis-e-brancos.

Mesmo no campo individual, os jogadores do Benfica destacam-se na média de dribles bem-sucedidos por jogo (10.30 contra 7.50) e também nos duelos ganhos por jogo (57.6 contra 48.3).

FC Porto soma 17 jogos sem sofrer golos

Ora se o Benfica é mais forte a atacar, o FC Porto é claramente mais forte a defender, aliás, a equipa de Farioli tem mesmo a melhor defesa do campeonato, com apenas 8 golos encaixados em 24 jornadas, contra os 14 que o Benfica já consentiu.

Anatoliy Trubin manteve a sua baliza inviolada em metade dos jogos do Benfica (12 em 24), mas Diogo Costa acumula já 17 jogos com a ficha limpa, isto é, só consentiu golos em apenas sete jornadas. Por outras palavras, o Benfica consente uma média de 0.58 golos por jogo, enquanto o FC Porto concede apenas uma média de 0.33 golos por jogo.

Esta diferença explica-se pelo maior desacerto dos encarnados no momento defensivo, com mais perdas de posse de bola e mais erros que permitiram remates ao adversário (13 contra 9). A acentuar as diferenças, nos 13 erros defensivos cometidos pelo Benfica, oito resultaram em golos para os adversários, enquanto nos 9 erros cometidos pelo FC Porto não resultaram em qualquer golo para os adversários.

Apesar de ser o setor mais forte do FC Porto, Jan Bednarek, a grande figura da defesa portista na presente temporada, está em dúvida para o clássico de domingo, depois de ter sofrido um traumatismo na zona costalno decorrer do último jogo com o Sporting.

Os últimos exames realizados pelo central polaco não mostram nenhuma fratura e o clube vai tentar recuperar o defesa para o clássico do próximo domingo.

O central polaco falhou apenas um jogo na Liga esta época, mas o FC Porto, a jogar com Kiwior e Pablo Rosario, não teve problemas em ultrapassar o Alverca (3-0) na 15.ª jornada.

Estão lançados os dados para este clássico que tem início marcado para as 18h00 do próximo domingo.