A circulação rodoviária nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, terá constrangimentos a partir do final da manhã de domingo devido ao clássico entre Benfica e FC Porto, segundo anunciou esta sexta-feira a PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa revelou que a operação que está programada tem em consideração que o jogo da 25.ª jornada da Liga, marcado para as 18h00 de domingo, é considerado de «risco elevado», prevendo-se a deslocação ao Estádio da Luz de cerca de 65 mil pessoas.

Segundo a PSP, estão previstos condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco.

Assim, durante a manhã de domingo, a PSP iniciará a fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel nas imediações do local, estando previstos constrangimentos rodoviários junto ao complexo desportivo entre as 13h00 e as 18h00 e, após o jogo, entre as 20h30 e as 21h30, para o percurso de regresso dos adeptos a casa.

Os adeptos visitantes serão concentrados a partir das 14h30 na Avenida Condes de Carnide, entre a Rotunda Dr. Mário Soares e a Av. Marechal Teixeira Rebelo.

Estarão condicionadas a Avenida Condes de Carnide (desde a saída da Rotunda Dr. Mário Soares) e a Avenida Machado dos Santos, assim como todas as artérias que confluem a estas.

A abertura das portas do estádio está prevista para as 16h00, altura em que os adeptos visitantes devem já estar junto ao Estádio.

Também a Avenida Lusíada terá constrangimentos, sobretudo aquando da chegada das equipas, por volta das 16h30.

A PSP aconselha ainda os adeptos a deslocarem-se para o estádio em transportes públicos, a chegarem com antecedência, a evitarem transportar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo e a adotarem comportamentos de fair-play desportivo, evitando ações que ponham em causa a segurança de terceiros ou a perturbação da ordem e tranquilidade públicas.

Para garantir a manutenção da ordem pública e a segurança de pessoas e bens no interior e no exterior do complexo desportivo, a PSP irá destacar um dispositivo policial «entendido como adequado às circunstâncias», onde se incluem diversas valências, tais como a Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Investigação Criminal, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o reforço da Unidade Especial de Polícia.