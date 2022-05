Sérgio Conceição diz que preparou o clássico com o Benfica marcado para este sábado para o Estádio da Luz com «entusiasmo», mas «não com euforia». O treinador do FC Porto, na análise que fez ao Benfica, diz que viu um adversário com várias faces, pelo que diz que a sua equipa vai ter de olhar mais para si própria.

«Preparámos o jogo, tudo o resto para nós não é muito importante. Preparámos o jogo com entusiasmo e não com euforia, são coisas diferentes. Passou por essa análise ao Benfica, em diferentes contextos, em diferentes competições, onde a postura foi diferente. De qualquer das maneiras, cabe-nos a nós olhar para isso, mas principalmente para a nossa equipa», começou por dizer.

O Benfica tem jogado de formas diferentes, tendo em conta o valor dos adversários e Sérgio Conceição deixou isso claro. «Não podemos adivinhar qual a estratégia do adversário e, nesse sentido, temos de olhar muito para aquilo que é a nossa tarefa dentro de um jogo importante, como todos os outros que passaram. Este é exatamente igual», acrescentou ainda.

[EM ATUALIZAÇÃO]