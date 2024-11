Angel Di María em declarações à BTV depois da vitória do Benfica no clássico com o FC Porto (4-1), no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«A verdade é que estou contente com a vitória, fizemos um jogo perfeito, já merecíamos um jogo assim. Não demos uma boa imagem na Champions, não fomos iguais a nós próprios, mas hoje voltámos a ser o Benfica que estávamos a ser ultimamente e demos uma alegria muito grande aos nossos adeptos».

O que pretendeu com aquele gesto que dirigiu aos adeptos?

«Quer dizer que todos juntos somos mais fortes. Sinceramente não posso dizer nada dos adeptos, em todos os jogos, seja fora, sobretudo em casa, nunca estão menos de 60 mil. É incrível».