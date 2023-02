O FC Porto esgotou os bilhetes que tinha para o clássico com o Sporting, marcado para o Estádio de Alvalade, em menos de 24 horas, segundo anunciou o clube do Dragão esta terça-feira.

Os ingressos para o jogo da 20.ª jornada da Liga, cerca de 2.500, ao preço de 31 euros, foram colocados à venda a partir das 15h00 de segunda-feira e na manhã desta terça-feira já estavam esgotados.

O FC Porto visita Alvalade no próximo domingo (18h00), naquele que será o terceiro embate entre os dois emblemas esta época, o primeiro no Estádio de Alvalade. Recordamos que a equipa de Sérgio Conceição venceu o jogo da primeira volta, no Dragão, por 3-0, e depois voltou a vencer os leões, em Leiria, na final da Taça da Liga (2-0).