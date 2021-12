O futebolista do FC Porto, Luis Díaz, testou positivo à covid-19 e é baixa nos azuis e brancos para o clássico da 16.ª jornada da I Liga, ante o Benfica, na quinta-feira, confirmou o Maisfutebol, na sequência da informação avançada pelo Record.

O extremo colombiano, que tem sido uma das principais figuras da época na equipa de Sérgio Conceição, junta-se a Iván Marcano nas baixas certas, sendo que Pepe e Marko Grujic, também a recuperar de lesões, permanecem como as principais dúvidas no elenco azul e branco, depois do treino de terça-feira. Evanilson vai cumprir castigo e também não é opção.

O plantel realizou uma ronda de testes antes do segundo clássico frente às águias no espaço de uma semana e Luis Díaz foi, pelo menos, o único jogador a testar positivo. É a segunda vez que o colombiano testa positivo à covid-19, pois já em janeiro esteve infetado. Díaz falhou, inclusive, outro clássico nessa altura.

O atleta de 24 anos já igualou, em 2021/2022, o seu melhor registo de golos numa só época no FC Porto: leva 14, os mesmos que apontou na época 2019/2020. É mesmo o segundo melhor marcador da I Liga, com 12 golos, menos um do que o benfiquista Darwin Núñez.

O FC Porto, que venceu o Benfica por 3-0 nos oitavos de final da Taça de Portugal, na passada quinta-feira, recebe a equipa que vai ser comandada por Nélson Veríssimo às 21 horas desta quinta-feira.

Os dragões lideram com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo classificado. O Benfica é terceiro, com 37.