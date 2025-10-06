A claque do Benfica No Name Boys pintou um grafiti nas bancadas do Estádio do Dragão no decorrer do clássico de domingo à noite que acabou com um empate sem golos.

O grupo de adeptos grafitou o nome da claque, em tons de vermelho, numa das paredes do setor visitante.

A imagem está a circular nas redes sociais e já foi confirmado pelo Maisfutebol de que é verdadeira. Provavelmente, e como acontece nestas situações, o FC Porto vai exigir ao Benfica que pague a fatura do restauro da parede.