Há 44 min
FOTO: claque do Benfica pinta grafiti nas bancadas do Dragão
Imagem está a circular nas redes sociais
A claque do Benfica No Name Boys pintou um grafiti nas bancadas do Estádio do Dragão no decorrer do clássico de domingo à noite que acabou com um empate sem golos.
O grupo de adeptos grafitou o nome da claque, em tons de vermelho, numa das paredes do setor visitante.
A imagem está a circular nas redes sociais e já foi confirmado pelo Maisfutebol de que é verdadeira. Provavelmente, e como acontece nestas situações, o FC Porto vai exigir ao Benfica que pague a fatura do restauro da parede.
