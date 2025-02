Paulo Futre, antigo internacional português, prevê dificuldades para o FC Porto na disputa do clássico da próxima sexta-feira frente ao Sporting, salientando que esta equipa dos dragões «é a pior da história do clube».

O antigo jogador, que esteve ao serviço dos leões entre as épocas de 1975 e 1984, saindo depois para o FC Porto, onde permaneceu entre 1984 e 1987, defendeu, no entanto, que tudo pode acontecer neste tipo de jogos.

«Num clássico tudo é possível. A partir do momento que o árbitro apita tudo pode acontecer. Este FC Porto está a ser o pior da história do clube. No caso do Sporting, é incrível a dinâmica que leva. Mas este jogo representa uma final. Se o FC Porto perde mais pontos já será muito difícil manter-se na corrida pelo título», destacou o antigo jogador em declarações à agência Lusa.

Numa avaliação individual à equipa da casa, Futre acredita que o momento atual dos dragões pode fazer o grupo ressentir-se, ainda assim, salientou a necessidade de pontuar como fator que pode dar um novo ânimo à equipa, bem como a chegada de Martín Anselmi ao comando técnico.

«Neste momento está a sair tudo mal ao FC Porto. Até nas grandes penalidades, como se viu com o Galeno. Mas pode ser que consigam dar uma boa resposta agora. Geralmente, quando entra um treinador novo surge outra motivação. Vamos ver. A equipa também está a pensar no regresso às vitórias. Isso pode ser determinante», salientou ainda.

Sobre o Sporting, o ex-jogador apontou Rui Borges como o principal obreiro da estabilidade que vive neste momento.

«Depois do Ruben Amorim sair tiveram vários maus resultados. Mas agora com o Rui Borges conseguiram estabilizar e regressaram a um momento de equilíbrio. Além disso, têm jogadores que se destacam. O Gyokeres é um génio. Não sei se vai estar apto, mas se não estiver seria uma baixa muito importante para o Sporting. E seria ótimo para o FC Porto. Ele sozinho pode ganhar um jogo. O nível de confiança dos defesas do FC Porto ganharia muito se ele não estivesse. Se estiver vai ser um pesadelo», admitiu.

Paulo Futre, que não consegue escolher um favorito para o encontro, acredita ainda que o ambiente ensurdecedor do Dragão e tudo o que envolve «a mística portista» poderá ser um fator favorável aos portistas. Ainda assim, tem dúvidas que os adeptos estejam num momento para apoiar.

«Se olharmos para os resultados do FC Porto e como estão a ir, é complicado prever que tudo vai correr da melhor forma. Hoje o Sporting está por cima a nível psicológico. Os adeptos portistas estão dececionados com o FC Porto. Mas eles precisam de um bom resultado. A verdade é uma, hoje os jogadores do Sporting estão por cima, quando o árbitro apitar está tudo igual», garantiu também.

Sobre as memórias dos clássicos que viveu com as camisolas dos dois clubes, Futre recorda as noites sem dormir, com muita ansiedade. «Era muito difícil dormir. Para dormir tinha que tomar uma pastilha. Era impossível ser de outra forma. Estava já a pensar no jogo. Para este encontro acredito que os jogadores do FC Porto vão pensar muito mais do que os do Sporting, porque sabem que este jogo pode ser decisivo», concluiu.