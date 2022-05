Depois de ter assistido ao Clássico que deu o título ao FC Porto, João Félix sentou-se à mesma com um elemento do clã Conceição.

O internacional português do Atlético de Madrid já tinha partilhado uma fotografia nos camarotes do Estádio da Luz, a brincar com a presença da namorada, a atriz Margarida Corceiro, que é adepta do Sporting.

Mais tarde, o casal publicou imagens num conhecido restaurante lisboeta, na companhia de Rodrigo Conceição (e também de Catarina Reis).

Emprestado pelo FC Porto ao Moreirense, Rodrigo foi suplente utilizado na derrota no Estoril, em jogo disputado neste sábado (0-1).

Já depois disso o ala direito esteve particularmente atento ao Clássico, e aproveitou as redes sociais para destacar a conquista do título pelo pai, Sérgio Conceição, e pelo irmão, Francisco, que deram um abraço emotivo no relvado da Luz.

Com os familiares de regresso ao Porto, para as comemorações do título, Rodrigo sentou-se à mesa com João Félix, de quem é amigo próximo há vários anos.