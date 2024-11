O Benfica venceu o clássico de basquetebol diante do FC Porto, no Pavilhão Fidelidade, por 82-77, com um explosivo último quarto, saltando definitivamente para a frente do marcador num jogo em que andou a maior parte do tempo a correr atrás do prejuízo. Com três triplos consecutivos de Tyler Stone e com o apoio de um jogo espetacular do jovem Eduardo Francisco, a equipa de Norberto Alves somou a terceira vitória e é líder destacado no campeonato.

O FILME DO CLÁSSICO

A equipa liderada por Fernando Sá até entrou melhor no jogo e somou os primeiros quatro pontos, uma vantagem importante, já que o FC Porto, a partir daqui, andou quase sempre na frente. Com as bancadas do Pavilhão Fidelidade bem preenchidas, o clássico começou com a tensão que lhe é característica, com um sururu entre jogadores logo nos primeiros instantes a dar conta disso mesmo. Tanner Omlid atingiu Betinho Gomes com uma bola na face, o jogador do Benfica foi pedir explicações e registou-se uma troca de empurrões que obrigou a equipa de arbitragem a interromper o jogo, para, depois, resolver a contenda com uma falta antidesportiva para cada lado.

O jogo seguiu tenso, mas sem o registo de novos problemas disciplinares, com o FC Porto a revelar melhor eficácia na zona pintada, mas com o Benfica a conseguir manter a diferença com o primeiro triplo de Betinho Gomes. Uma tendência que ganhou relevância ao longo deste clássico. O FC Porto conseguia alguma vantagem debaixo do cesto, mas os encarnados respondiam com triplos, com destaque para a eficácia de Tyler Stone neste capítulo.

No final do primeiro quarto, a maior determinação dos visitantes traduzia-se numa vantagem de quatro pontos (15-19), mas no arranque do segundo quarto, com mais um triplo de Tyler Stone, o Benfica chegou pela primeira vez à vantagem no marcador (20-19), mas por pouco tempo. A equipa de Fernando Sá foi tirando proveito da falta de eficácia do adversário debaixo do cesto para voltar para a liderança do marcador.

Um segundo quarto com os dois ataques muito perdulários, mas com alguns cestos espetaculares, com destaque para um afundanço fenomenal do jovem Eduardo Francisco, mas também para um triplo de Dreschel. O FC Porto voltou a esticar a diferença do marcador, mas o Benfica, com dois triplos de Diogo Gameiro, o último mesmo a fechar a primeira parte, voltou a encurtar a diferença para apenas três pontos ao intervalo (33-36).

O equilíbrio manteve-se acentuado no terceiro período, mas Eduardo Francisco incendiou as bancadas com mais um voo espetacular a acabar com mais um afundanço que vai ter de constar no resumo deste campeonato. O FC Porto seguia na frente do marcador, mas com o Benfica sempre a curta distância, a conseguir mesmo fechar o terceiro quarto com um empate 55-55.

Tyler Stone soma três triplos consecutivos

Os últimos dez minutos foram os mais eletrizantes, com o resultado totalmente em aberto. O FC Porto voltou a entrar melhor, com Toney Douglas a somar os primeiros pontos, antes de Omlid elevar a vantagem com mais um triplo. Foi nesta altura, a 6 minutos do final, que o Benfica começou a crescer a olhos vistos, passando, pela segunda vez no jogo, para a frente do marcador.

Phil Fayne, ainda recuperou a vantagem para o FC Porto, mas o Benfica disparou logo a seguir no marcador, com uma defesa tremendamente eficaz e um ataque demolidor, com a equipa da casa a distanciar-se no marcador com três triplos consecutivos de Tyler Stone. O Benfica chegou aos 82-74 e geriu muito bem a ponta final, com o FC Porto a conseguir apenas mais três pontos nos últimos instantes.

Depois da derrota na Supertaça, a equipa equipa comandada por Norberto Alves vence este segundo clássico da nova temporada de forma estratégica, conseguindo manter uma distância curta para o rival ao longo de praticamente todo o jogo, para depois explodir na ponta final, com Tyler Stone, com 24 pontos, e Eduardo Francisco em especial plano de destaque.