O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Sporting devido ao comportamento incorreto do público no clássico da Taça de Portugal com o FC Porto.

Recorde-se que o árbitro Artur Soares Dias teve de interromper o jogo por mais do que uma vez, na primeira na segunda parte, devido ao arremesso de engenhos pirotécnicos por parte das claques do Sporting para o relvado.

Pelo uso e deflagração destes materiais proibidos, o Sporting foi, para já, multado em 3.570 euros.

Além disso, tanto Sporting como FC Porto foram alvos de coimas devido a cânticos insultuosos dirigidos ao adversário. Os leões terão de pagar 1.530 euros por ofensas a Pinto da Costa, por terem cantado «quem não salta é tripeiro» e por terem exibido uma tarja com ofensas ao clube azul e branco.

Já o FC Porto terá de pagar 2.448 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos e por ofensas a Frederico Varandas e ao Sporting por parte de adeptos portistas.