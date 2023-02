Na antevisão do Clássico com o FC Porto, deste domingo, o treinador do Sporting mostrou-se satisfeito com a disponibilidade de Paulinho, que ficou com um castigo de três jogos suspenso por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul, que deferiu uma providência cautelar dos leões.

«Sim, o Paulinho desde que foi libertado para jogar, faz parte das contas, é um dos jogadores convocados e é mais uma opção para a nossa equipa», respondeu Ruben Amorim, em conferência de imprensa.

O técnico leonino não quis adiantar se Paulinho será titular, mas fez questão de diferenciar a situação do avançado relativamente à situação verificada anteriormente com João Palhinha, que também acabou por jogar após decisão judicial.

«O Paulinho é mais uma opção, não vou revelar nada do nosso onze. Não há nada para ficar surpreendido, foi-me dito que o Paulinho poderia jogar, ao contrário do Palhinha, na altura, ainda tivemos um dia de treino. Não vou dizer se vai ser ele o titular ou se é o Youssef a titular. O caso Palhinha foi diferente, é uma confusão completamente diferente. São situações diferentes, o Palhinha agora está no Fulham, acho que ainda não foi suspenso de amarelos, é o jogador com mais desarmes na liga inglesa. O Paulinho está apto, é mais um, vamos a jogo, com o Paulinho ou o Youssef. Um deles vai jogar», disse o técnico dos verde e brancos.

