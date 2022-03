Esta quarta-feira todos os olhos vão estar em Alvalade.



Sporting e FC Porto defrontam-se em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Um encontro que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.



Mas há mais além do Clássico. Desde logo a equipa de sub-19 do Benfica joga na Dinamarca, ante o Midtjylland, numa partida referente aos oitavos de final da Youth League.



Mais logo, há três jogos da Taça de Inglaterra com destaque para a receção do Liverpool, de Jota, ao Norwich. Por sua vez, em França, o Monaco, adversário do Sp. Braga nos «oitavos» da Liga Europa, joga em Nantes a passagem à final da Taça.



A Juventus discute a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália em Florença contra a Fiorentina enquanto na Alemanha há três jogos da Taça com o Leipzig de André Silva a visitar o terreno do Hannover.



Por último, nota para a segunda mão da Supertaça sul-americana com o Palmeiras de Abel a receber o Athletico Paranaense já depois da meia-noite.

Youth League, oitavos de final:

Midtjylland, Din - Benfica, Por, 13:00 (BTV) – AO MINUTO

Taça de Espanha, segunda mão das meias-finais:

Valência - Athletic Bilbau, 20:00 (SportTV3).

Taça de Inglaterra, 5.ª ronda:

Luton Town - Chelsea, 19:15 (SportTV6)

Southampton - West Ham, 19:30 (SportTV4)

Liverpool - Norwich, 20:15 (SportTV2).

Taça da Alemanha, quartos de final:

Hamburgo - Karlsruher, 17:30 (SportTV3)

Hannover - Leipzig, 17:30 (SportTV1)

Bochum - Friburgo, 19:45 (SportTV5).

Taça de França, meias-finais:

Nantes - Mónaco, 20:15.

Taça de Itália, meias-finais, 1.ª mão:

Fiorentina - Juventus, 20:00 (SportTV5)

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 13.ª jornada, até 03:

Grupo B:

SG Flensburg-Hewitt, Ale - FC Porto, Por, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

Voleibol

Quartos de final da Taça de Portugal:

Esmoriz - Benfica, 21:00.

Supertaça sul-americana, 2.ª mão, no Estádio Allianz Parque, São Paulo:

Palmeiras-Athletico Paranaense, 00h30