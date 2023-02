O Sporting recebe o FC Porto no próximo domingo (18h00), num clássico do futebol português.

O encontro da 20.ª jornada, onde vão estar frente a frente o segundo e o quarto classificados da Liga, terá Alvalade como palco. O Maisfutebol recuou no tempo e foi descobrir onde estão agora os intervenientes do primeiro jogo no novo recinto dos leões.

A 31 de janeiro de 2004, o Sporting recebeu o FC Porto e a partida terminou empatada a uma bola. Jorge Costa fez o golo dos dragões aos oito minutos, mas Pedro Barbosa fixou a igualdade aos 69m, de penálti.

Nesse jogo, Sérgio Conceição foi lançado aos 73 minutos.

A equipa de José Mourinho viria a conquistar o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que a formação orientada por Fernando Santos, que terminou no terceiro lugar.

Veja, na galeria associada, onde estão os jogadores do primeiro clássico no novo Estádio de Alvalade.