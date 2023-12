Capitão fora, capitão dentro. Sebastián Coates falha o Sporting-FC Porto e Pepe está recuperado e vai a jogo de início a partir das 20h15 em Alvalade.

O capitão uruguaio do Sporting, que está a contas com uma mialgia na perna esquerda, é rendido no onze por Eduardo Quaresma. Recuperado de um problema físico que o afetou ao longo da semana, Geny Catamo também é opção inicial de Ruben Amorim.

No FC Porto, Zé Pedro junta-se a Pepe no eixo defensivo. Fábio Cardoso começa no banco, enquanto David Carmo não está sequer na ficha de jogo.

Onze do Sporting: Adán; Eduardo Quaresma, Diomande e Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Morita e Matheus Reis; Edwards Gyökeres e Pote.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu; Pepê, Varela, Eustáquio e Galeno; Evanilson e Taremi.

Os 1️⃣1️⃣ Leões titulares que vão deixar 𝙏𝙐𝘿𝙊 em campo 👥#SCPFCP pic.twitter.com/Y5cAVHGje6 — Sporting CP (@SportingCP) December 18, 2023

