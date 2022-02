O FC Porto informou que os bilhetes que colocou à venda para o clássico de quarta-feira com o Sporting em Alvalade encontram-se esgotados.

Os azuis e brancos tinham direito a cerca de 2.500 ingressos, correspondentes a 5 por cento da lotação do recinto leonino.

O Sporting-FC Porto, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, tem início marcado para as 20h45 de quarta-feira e será transmitido em direto pela TVI. O jogo da 2.ª mão realiza-se a 20 abril no Estádio do Dragão.