A segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga terminou com um empate a zero entre Sp. Braga e P. Ferreira (0-0), para o Grupo C. Os castores terminaram assim a participação da prova.



Nesta altura, resta uma jornada por disputar e surgem três equipas sem hipóteses de continuidade na prova: FC Porto (Grupo D), Sp. Covilhã (Grupo A) e Paços de Ferreira (Grupo C).



No Grupo A, o V. Guimarães lidera com quatro pontos mas não joga na derradeira ronda, enquanto o Benfica - um ponto - visita o Sp. Covilhã. Em caso de triunfo encarnado, o número de golos será decisivo.



Famalicão e Sporting somam três pontos no Grupo B e tudo depende dos leões, que jogam em Penafiel na terceira jornada. Se pontuarem, seguem em frente.



No Grupo B, o Boavista-Sp. Braga vai decidir tudo. Os axadrezados contabilizam três pontos, enquanto os arsenalistas somam apenas um e precisam de um triunfo.



Finalmente, o apuramento no Grupo D será disputado entre o Santa Clara e o Rio Ave. A equipa dos Açores lidera com quatro pontos e já dois jogos realizados. A formação de Vila do Conde precisa de vencer o FC Porto no Estádio do Dragão para ter uma hipótese de apuramento, dependente de número de golos marcados e sofridos.