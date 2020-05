A três semanas do regresso da Liga, apontado para 4 de junho, ainda estão por definir os palcos que vão receber a retoma do campeonato.

Para os próximos dias estão agendadas vistorias aos estádios do principal escalão, mas as indicações dadas pela Direção Geral da Saúde recomendam a utilização do menor número de recintos, e com preferência para aqueles que têm a melhor classificação, nível 1.

Refira-se que, entre os estádios das equipas do principal escalão, existem oito que enquadram nesta tipologia: Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Bessa (Boavista), Estádio Municipal de Braga (Sp. Braga), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Estádio do Marítimo, Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting) e Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães).

Moreirense e Tondela têm estádios de nível 2, enquanto que Desp. Aves, Belenenses (Jamor), Paços de Ferreira, Portimonense, Rio Ave, Santa Clara, Famalicão e Vitória de Setúbal estão no patamar 3.

O Santa Clara já anunciou que vai jogar na Cidade do Futebol, que deve receber igualmente o Belenenses, e eventualmente ainda o Vitória de Setúbal.

O Famalicão já tem acordo com o Gil Vicente para usar o Estádio Cidade de Barcelos.

De referir ainda que nesta equação podem entrar ainda os estádios que foram construídos por ocasião do Euro2004, mas que não constam do mapa atual da Liga: Aveiro, Coimbra, Leiria e Algarve.

Para já ainda nenhuma equipa preparou as malas para adotar uma destas casas, mas isso pode estar em aberto até para a final da Taça de Portugal, que, ao que tudo indica, não será disputada no Jamor.