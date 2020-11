Aproveitando a paragem para seleções, a Liga divulgou a classificação dos relvados do campeonato até ao momento, disputadas sete jornadas.

Há, para já, três estádios com classificação média máxima: Luz, Pedreira e Portimão. Os relvados destes três recintos têm recebido sempre nota cinco na avaliação da Liga.

Dragão e Barcelos são os dois relvados com nota mais alta a seguir a este trio, com 4,78 de média. No último lugar, e de forma destacada, surge o Estádio do Marítimo, com uma classificação média de 2.70.