A 14.ª jornada do Campeonato de Portugal teve oito jogos na tarde deste sábado, respeitantes às séries A, B, C, E e G. Destaque para o triunfo do Pevidém sobre o Fafe, por 1-0, na série B, que vale o reforço da liderança isolada à condição aos vimaranenses.

- Sábado, 30 janeiro

Série A:

Montalegre – Cerveira, 1-1

Série B:

Pevidém – Fafe, 1-0

Série C:

Amarante – Gondomar, 0-3

Série E:

Oliveira do Hospital – Mortágua, 2-1

Benfica e Castelo Branco – Marinhense, 1-0

Alcains – Condeixa, 1-1

Série G:

Fabril – Praiense, 0-1

Rabo Peixe – Oriental, 0-0