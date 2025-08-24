Claudia Schiffer, supermodelo alemã, estreou-se este sábado como dona do Brentford. Com uma vitória, claro: ou não fosse ela um estímulo para qualquer equipa.

Em Londres, os «Bees» venceram o Aston Villa por 1-0 com um golo do reforço Dango Ouattara.

Porém, o destaque da partida esteve nas bancadas. Claudia Schiffer marcou presença vestida a rigor e demonstrou entusiasmo pela estreia oficial como coproprietária do clube.

«Agora sei como é ser a rainha da colmeia! Sinto-me honrada por fazer parte de uma colmeia tão maravilhosa», partilhou a alemã de 54 anos nas redes sociais, fazendo alusão ao facto de o clube ser conhecido como «as abelhas».

No final do jogo, Schiffer foi ao balneário parabenizar a equipa, reagindo uma vez mais nas redes sociais com humor. «Parabéns ao Brentford pela grande vitória. Acho que a geleia real funcionou», pode ler-se.

Com um ícone da beleza como Claudia Schiffer no balneário, é natural o entusiasmo dos jogadores, que conduziu ao triunfo. Recorde-se que a alemã foi sempre um sinónimo de sensualidade feminina.

Quem são os novos donos do Brentford?

Este investimento no clube inglês envolve também o marido da supermodelo Matthew Vaughn, conhecido realizador, e Gary Lubner, empresário sul-afriacano. Matthew Benham mantém-se como acionista maioritário.

«Este é um momento entusiasmante para o Brentford. O clube tem vivido uma trajetória de grande sucesso e este investimento ajudará a consolidar esse crescimento, dentro e fora de campo. Gary e Matthew partilham os valores do clube e trazem competências complementares que serão valiosas para o futuro», referiu Jon Varney, diretor executivo do Brentford.

Vaughn confessou que tinha sido encorajado a investir no clube há mais de duas décadas. Decisão que arrepende-se de não ter tomado mais cedo. «Disseram-me há 25 anos que seria um grande clube para investir. Hoje percebo que devia ter ouvido esse conselho, teria sido muito mais barato na altura», atirou entre risos.

Assim, Claudia Schiffer, uma das modelos de maior renome da história da moda, é um reforço importante para época 2025/26 do Brentford, que tanto tenta consolidar-se na Premier League como procura também maior atenção mediática fora dos relvados.