Oito distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo até quarta-feira, devido à previsão de vento forte, queda de neve, chuva e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira, devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajada até 80 quilómetros por hora (km/hora) no litoral e nas terras altas.

Já sob aviso amarelo, mas devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, entre as 00h00 e as 21h00 de quarta-feira, vão estar os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

Guarda e Castelo Branco vão também estar sob aviso, devido à queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros, até às 12 horas desta terça-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 18 e as 21 horas de quarta-feira, devido à previsão de agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.