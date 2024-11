O Club Brugge, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, voltou a golear no campeonato, desta vez por 4-1 frente ao Dender.

Depois de atropelar o St. Truiden por 7-0, o Brugge esteve novamente em alto nível. Depois de se ver em desvantagem, a equipa comandada por Nicky Hayen deu a volta por Jutgla, Skov Olsen e Talbi, que bisou.

O Brugge, que recebe o Sporting a 10 de dezembro, na 6.ª ronda da Liga dos Campeões, segue no 2.º lugar do campeonato belga, com 31 pontos e mais um jogo que o líder Genk, que acumula 34 pontos.