O Club Brugge venceu o Anderlecht, fora de casa (1-2), no jogo grande da 22.ª jornada do campeonato belga. Para a história do jogo ficou igualmente um grande gesto de Vincent Kompany, já em período de descontos, com a sua equipa em desvantagem no marcador.

Um petardo, atirado pelos adeptos locais, rebentou junto de Mignolet, guarda-redes que saiu do Liverpool e defende atualmente a baliza do Club Brugge. Kompany protestou com os seus adeptos e fez questão de levar Simon Mignolet novamente para junto da baliza, pedindo para não incomodarem novamente o guardião. Nessa altura, o Anderlecht ainda tentava chegar ao empate.

O Club Brugge garantiu o triunfo e continuar a liderar a tabela classificativa do campeonato belga, enquanto o histórico Anderlecht, treinado por Franky Vercauteren (antigo técnico do Sporting), ocupa um modesto 9.º lugar.