O Club Brugge oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Chris Grombahi ao Sporting.

Através de um comunicado, o clube confirmou a chegada do jovem avançado de 17 anos, nascido na Costa do Marfim e com dupla nacionalidade portuguesa. Com um total de cinco golos em 17 jogos realizados pelos sub-23 dos leões, o extremo chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting, na Taça da Liga, contra o Alverca.

Chris Grombahi fica cedido por empréstimo até ao fim da temporada, sendo que o Club Brugge fica com uma opção de renovar o contrato com o jogador por mais três temporadas.