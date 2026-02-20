Club Brugge
Há 2h e 7min
OFICIAL: Chris Grombahi troca o Sporting pelo Club Brugge
Belgas recebem extremo de 17 anos por empréstimo, com opção de renovar o contrato por mais três épocas
DIM
Belgas recebem extremo de 17 anos por empréstimo, com opção de renovar o contrato por mais três épocas
DIM
O Club Brugge oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Chris Grombahi ao Sporting.
Através de um comunicado, o clube confirmou a chegada do jovem avançado de 17 anos, nascido na Costa do Marfim e com dupla nacionalidade portuguesa. Com um total de cinco golos em 17 jogos realizados pelos sub-23 dos leões, o extremo chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting, na Taça da Liga, contra o Alverca.
Chris Grombahi fica cedido por empréstimo até ao fim da temporada, sendo que o Club Brugge fica com uma opção de renovar o contrato com o jogador por mais três temporadas.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS