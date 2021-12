A Liga de Clubes e os departamentos médicos das equipas debateram, na manhã desta sexta-feira, o reforço na vacinação já possível de agendar para os futebolistas com mais de 30 anos já inoculados com a vacina Janssen há 90 ou mais dias, bem como da redução do período de isolamento profilático anunciado pela Direção-Geral da Saúde na quinta-feira.

«A Liga e os médicos das sociedades desportivas reuniram esta sexta-feira para fazer um novo ponto da situação em relação à covid-19 no futebol profissional», começou por referir o organismo presidido por Pedro Proença, em nota oficial.

Em cima da mesa, além do possível reforço da vacinação para os elegíveis, esteve também «a necessidade de reforçar a bolha no interior dos clubes».

Na quinta-feira, ficou disponível o autoagendamento para pessoas com 30 anos que tenham tomado a vacina da Janssen, algo que permite que alguns futebolistas já possam receber nova dose em breve. No mesmo dia, e embora a norma ainda não tenha, pelo menos até à hora desta notícia, sido publicada, a DGS informou que o período de isolamento para pessoas positivas à covid-19 mas assintomáticas, bem como para contactos de alto risco, reduz de dez para sete dias.

«Depois de na sexta-feira ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 30 anos, para quem tomou a anterior dose única da vacina Janssen, a Liga alertou os departamentos médicos para a necessidade de avançar com o reforço da inoculação dos jogadores e staff que estão elegíveis (…) a Liga e os médicos falaram ainda da diminuição para sete dias do período de isolamento profilático de quem está positivo ou contactos de alto risco, desde que assintomáticos. Esta é uma norma que ainda não foi publicada pela Direção-Geral de Saúde, o que levantou algumas questões juntos dos responsáveis clínicos das Sociedades Desportivas», expôs a Liga, em comunicado, adiantando que vai ser feito «novo ponto de situação» com os departamentos médicos «na próxima semana».