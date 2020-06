O Benfica vai lançar um empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros, válido entre 2020-2023, indica um prospeto enviado este sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta emissão de dívida apoiada pelo banco Haitong oferece uma taxa de juro de 4 por cento, o que é acima da anterior (que era de 3,75 por cento), e tem um prazo de subscrição válido entre 29 de junho e 10 de julho.

De referir que até 8 de julho a SAD benfiquista pode decidir aumentar o montante da oferta, cujas obrigações têm vencimento a 17 de julho em 2023.

Os encarnados pretendem reforçar a liquidez da tesouraria na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista Benfica SAD 2017-2020, sendo que parte dos fundos também será utilizada no desenvolvimento da sua atividade corrente.

Este empréstimo obrigacionista deverá permitir uma receita global líquida de 33,8 milhões de euros, de acordo com a SAD, depois de deduzidas as comissões e outros custos da operação.

Os resultados da oferta serão apurados pela Euronext em sessão especial de mercado no dia 13 de julho.