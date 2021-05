A SAD do FC Porto comunicou esta segunda-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que aumentou o valor do empréstimo obrigacionista para 70 milhões de euros, empréstimo esse que decorre até ao dia 21 de maio.

«Até ao final do dia de hoje, 17 de maio de 2021, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 2.362 ordens, que correspondem a um montante total de €48.282.070 (69% do valor total da Oferta), considerando o aumento para até 14.000.000 (catorze milhões) do número de obrigações a emitir e do respetivo valor nominal global da Oferta para até €70.000.000 (setenta milhões de euros)» pode ler-se na nota enviada pelos dragões.

Ora a confirmar-se que estes 70 milhões de euros seriam integralmente subscritos até dia 21 de maio, este seria o maior empréstimo obrigacionista da história do futebol português, ultrapassando o empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros do Benfica lançado em 2017.

Para a FC Porto SAD, de resto, seria ouro sobre azul, já que permitiria reembolsar os dois empréstimos obrigacionistas que vencem este ano de 2021, depois do reembolso de um deles ter sido adiado no ano passado, o que adiou o problema para agora. Foi exatamente por isso, aliás, que o FC Porto anunciou o lançamento não de um, mas de dois empréstimos. No entanto, e a confirmar-se a subscrição integral dos 70 milhões de euros, o segundo poderia já nem ser necessário.

«As ordens de subscrição recolhidas no dia de hoje correspondem a 10 por cento do total de ordens recolhidas até ao momento e de 7por cento do montante total», lê-se ainda.

Lembra ainda a SAD portista que «poderão ser transmitidas ordens de subscrição das Obrigações FC Porto SAD 2021-23 até às 15h00 do dia 21 de maio».